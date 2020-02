De uitzending van 22 februari

Hebben we de corona-epidemie nog in de hand?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het corona-virus steeds moeilijker in te dammen. Veel nieuwe gevallen staan niet meer direct in verband met reizen van en naar China. Wereldwijd zijn bijna 78.000 mensen besmet met het virus, van wie de meesten in de Chinese provincie Hubei.

In totaal zijn 2361 patiënten overleden aan het virus, blijkt uit de opgetelde cijfers van nationale overheden. Ruim 21.000 mensen zijn genezen verklaard. In Europa zijn nu drie doden gevallen door het coronavirus. Te gast is Marion Koopmans, hoofd virologie bij het Erasmus MC.