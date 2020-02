Vijf minuten werk, tienduizenden euro's rijker: zo simpel is zorgfraude

De kans dat een fraudeur gepakt wordt, is heel klein, zegt Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW: "Er is geen enkele moraliteit die de fraude tegenhoudt. Je begint in vijf minuten een zorgbureau."

Binnen vijf minuten schrijf je een zorgbureau in bij de Kamer van Koophandel: zonder enige eis of controle, zonder diploma of certificaat. Verzin een aantal patiënten voor je onderneming en je declareert zo ten onrechte tienduizenden euro's.

Het OM doet in Nederland enkele tientallen zorgfraudezaken per jaar, maar alleen verzekeraar DSW liep in het afgelopen jaar al tegen 400 verschillende zorgbureaus aan waarbij fraude wordt vermoed. Het OM heeft niet de capaciteit om de praktijken aan te pakken.

Officier van justitie Laurien van Haeringen: "We zien dat het heel makkelijk is om zorgaanbieder te worden, en dat er vervolgens weinig controle is of het nou allemaal klopt wat er daar gebeurt. Wij pakken de zaken op die we kunnen, maar wij kunnen het niet oplossen zolang die kraan open blijft staan." Van Haeringen stelt vast dat er in de fraude "honderden miljoenen per jaar" omgaan.