Zorgfraude gebruikt voor financiering terrorisme, Kamer wil actie

De FIU deed onderzoek naar de verbinding. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een aantal van de gevallen die met zorgfraude te maken hebben, ook te maken hebben met mensen die gemonitord worden in verband met jihadisme of mogelijke terreurvoorbereiding." Het gaat volgens de FIU-directeur om twintig procent van de gevallen.

In de Tweede Kamer hebben meerdere partijen grote zorgen over de mogelijke link tussen zorgfraude en terrorismefinanciering. VVD-Kamerlid Roald van der Linde: "Er is te weinig capaciteit om deze praktijken te monitoren. We hebben meer mensen nodig."

De Financial Intelligence Unit heeft een unieke positie tussen opsporings- en inlichtingendiensten zoals de politie, het OM, de AIVD en andere overheids- en particuliere instellingen. Alles wat mogelijk met witwassen of terrorismefinanciering te maken heeft, is voor de dienst interessant. De dienst is in het leven geroepen op basis van de Wwtf, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Vorig jaar viel het de FIU voor het eerst op dat mensen die als potentiële zorgfraudeurs naar voren kwamen, te linken waren aan terrorismedossiers. "We zagen in een van onze analyses dat een bestuurder van zo'n zorgbedrijf in een jaar tijd veel geld binnenkreeg. Dan gaat het echt over ettelijke tonnen. Deze man nam driekwart van dat geld contant op. Dat is niet een gebruikelijke manier van omgaan met geld in deze branche", vertelt Verbeek-Kusters.

De verdachte geldopname werd door de bank gemeld. "Vervolgens hebben wij geconstateerd dat deze bestuurder potentieel een relatie had met jihadisme. Dat kan dan zijn omdat hij in de familiekring zit van iemand die is uitgereisd, of die op het punt heeft gestaan om uit te reizen. Dus dat is een voorbeeld."

Kraan staat open

Elke zaak of analyse waarbij sprake is van zorgfraude gerelateerd aan terrorismefinanciering wordt gemeld bij het Openbaar Ministerie. Maar het is zo makkelijk om zorgfraude te plegen dat de hoeveelheid zaken veel te groot is om strafrechtelijk aan te kunnen pakken.

"De kraan staat open. Dat is het probleem dat we zien. En wij pakken de zaken op die we kunnen, en daar speelt het strafrecht ook zeker een rol, maar wij kunnen het niet oplossen zolang die kraan open blijft staan", aldus officier van justitie Laurien van Haeringen vorige maand in Nieuwsuur.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de zorgfraude. Dan is het aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om met antwoorden te komen. Hij gaat uiteindelijk over de aanpak van zorgfraude.