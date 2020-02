Protest tolken: 'Wij vrezen voor kwaliteit rechtspraak'

Het ministerie van Justitie is de voornaamste werkgever van juridische tolken en komt met nieuwe aanbestedingsregels. Grapperhaus wil tolken toelaten met een lager taalbeheersingsniveau, op het niveau havo. Ook gaan opdrachten voortaan via bemiddelingsbureaus die een deel van de vergoeding krijgen.

"Veel tolken met kennis en ervaring zullen niet meer voor justitie willen werken, omdat het niet rendabel is. Ze zullen misschien overstappen naar commerciële opdrachten." Ook De Vries denkt in dat geval haar werk als gerechtstolk neer te leggen. "Dan stop ik met dit zware werk."

Alleen voor weinig voorkomende talen is er geen opleiding of toetsing vereist. Voor deze uitzonderingen bestaat een zogeheten uitwijklijst, met lager opgeleide tolken. In de praktijk maken instanties al vaker gebruik van de uitwijklijst, omdat er volgens de minister onvoldoende tolken van het juiste niveau beschikbaar zijn.

Bij de rechtbank en de IND is het uurtarief voor een tolk 43 euro. In Duitsland ligt het uurtarief volgen de tolken op gemiddeld 70 tot 75 euro.

Er zijn geen exacte cijfers van vertaalfouten in de rechtspraak, maar Susan Koster heeft er als strafrechtadvocaat wel ervaring mee. In een moordzaak verdedigde ze een buitenlandse verdachte. Tijdens het onderzoek werd een tapgesprek vertaald door een tolk die zei dat haar cliënt de moord had bekend. Zij besprak dit met haar cliënt, maar die ontkende dat hij dat had gezegd.

"Ik heb het gesprek opnieuw laten vertalen. Mijn cliënt zei: 'ja, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Er is een onschuldig persoon vermoord'. Dat is geen bekentenis", zegt Koster. Ze denkt dat ze niet de enige advocaat is met een dergelijke ervaring.

Tolk De Vries kan zich niet voorstellen dat iemand met een vreemde taal op havo-niveau juridische termen kan vertalen. "Als iemand langer dan zes uur vastzit, komt er een hulpofficier van justitie en die zegt 'je wordt in verzekering gesteld', wat denkt u dat een normale burger die geen juridische kennis heeft daarvan maakt?"