Dit kost de corona-crisis (en ook Giethoorn voelt de pijn)

China, de fabriek van de wereld, ligt al enkele weken plat: een maatregel om de opmars van het coronavirus te stoppen. Wat betekent dat voor de wereldhandel? En wat betekent het voor Nederland?

Dit is wat ze merken in bijvoorbeeld Giethoorn, na Amsterdam en voor de Keukenhof dé Nederlandse toeristenattractie. Ontdek in de video hieronder ook wat jij in je portemonnee gaat merken van de wereldwijde virusuitbraak: