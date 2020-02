Te veel, maar ook te weinig water. Hoe kan dat?

Het is een worsteling die goed is te zien in het ondergelopen land van Maas en Waal, even ten noorden van Den Bosch. De strijd met het water wordt daar in toenemende mate op meerdere fronten gevoerd.

"De extremen in het weer worden steeds groter", zegt Roger van der Sande van de Unie van Waterschappen. "We zullen steeds vaker moeten omgaan met én hoog water en waterveiligheid, en aan de andere kant de droogte die heel veel invloed heeft op de landbouw, maar ook op veiligheid van dijken."

Kunnen Waterschappen niet iets bedenken waardoor water van het natte gebied in het droge gebied terechtkomt? "We proberen water in slootjes te bewaren. Maar het extra water valt juist in de winter. Dat kun je niet allemaal bewaren voor de zomer. Een deel van het water moet in de winter weg, anders is het gevaarlijk. In de droge gebieden moet regen vallen waardoor er water in de ongrond komt."

Als er geen regen valt in de zomer, kunnen boeren niet anders dan berregenen. "Dat zal uiteindelijk gewoon moeten", zegt boerin Van Helmond. "Dat kunnen we gewoon niet voorkomen."

In de video hieronder (uit 2018) legt NOS op 3 uit wat de gevolgen waren van het extreme watertekort van toen: