Politie Dubai deelt details arrestatie Taghi: 'Hij was in totale shock'

Zij vertellen dat Taghi 's nachts met een glas rode wijn op de bank tv zat te kijken, toen het zwaarbewapende arrestatieteam zijn villa in Dubai binnenviel. De tot dan toe meest gezochte man van Nederland probeerde te vluchten, maar het arrestatieteam had hem snel onder controle.

Ridouan Taghi verkeerde in "totale shock" toen hij eind vorig jaar werd gearresteerd. Hij leek niet te kunnen geloven dat iemand zijn schuilplaats had ontdekt. Dat vertelt de politie van Dubai aan Nieuwsuur. Daarbij is nieuwe informatie gedeeld, inclusief een nieuwe foto van de 42-jarige Taghi, die kort na de arrestatie is gemaakt.

'Toen we hem aanhielden was hij erg geschrokken'

Andy Kraag, hoofd van de Nederlandse recherche, is op dit moment op werkbezoek in Dubai. Volgens hem heeft de politie daar goed werk verricht, mede dankzij hulp uit Nederland. "Het huis komt overeen met de informatie en de analyse die wij gedeeld hebben met de politie van Dubai. Hun eigen recherchewerk heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij ook bij de voordeur van die woning zijn gekomen."

Volgens de chef van de recherche in Dubai, Jamal al-Jallaf, heeft de Nederlandse politie nauwelijks een rol gespeeld bij de opsporing van Taghi. De informatie die leidde tot de arrestatie kwam volgens hem niet via Nederland. "Natuurlijk is er wel informatie uitgewisseld, maar tijdens het onderzoek was er nauwelijks samenwerking met Nederland."

Nieuwsuur kreeg van de politie in Dubai exclusief toegang tot de villa waar Taghi zich schuilhield en kreeg een inkijkje in het onderzoek dat leidde tot zijn arrestatie. Vanavond om 21.30 uur een uitgebreide reconstructie en beelden van de villa op NPO 2 en in de NOS-app.

Volgens het Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie stond Taghi aan het hoofd van een criminele organisatie die wordt omschreven als een "goed geoliede moordmachine". Het OM brengt de organisatie in verband met een groot aantal liquidaties en pogingen tot moord.

Taghi, die aangeeft dat zijn achternaam genoemd mag worden, werd na zijn arrestatie door de politie in Dubai verhoord. Hij verklaarde volgens de politie dat alle beschuldigingen tegen hem vals zijn. Daarop vroeg de politie hem waarom hij dan niet naar de rechter in Nederland was gestapt om zijn onschuld te bewijzen. Daarop "kwam geen antwoord".

Al drie dagen na zijn arrestatie werd Taghi naar Nederland gevlogen. Politiechef Al-Jallaf spreekt van een "uitlevering". Volgens hem verliep die via de officiële kanalen en stond er geen tegenprestatie van Nederland tegenover. Hij benadrukt dat Taghi het land werd uitgezet omdat hij "een gevaarlijke crimineel" is en internationaal werd gezocht.

Het OM stelt dat er helemaal geen sprake was van een uitlevering: "Tegen Taghi was een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij is op basis daarvan ook aangehouden. De voorbereidingen voor een Nederlands uitleveringsverzoek zijn gestopt, nadat de autoriteiten in Dubai hem hadden uitgezet en overdroegen aan Nederland."

Juridische gevolgen?

Aan het begin van de rechtszaak zullen de arrestatie en overdracht van Taghi waarschijnlijk een belangrijke rol spelen, zo is de verwachting. Volgens Taghi's advocaat Inez Weski heeft Nederland de autoriteiten in Dubai met onjuiste informatie gevoed om hem, ook zonder uitleveringsverdrag, toch in handen te krijgen. "Door informatie te verstrekken dat mijn cliënt een gevaar vormde voor Dubai, namelijk in een connectie met Iran."

Dubai staat op gespannen voet met Iran en zou daarom vanuit veiligheidsredenen snel van Taghi af hebben gewild. Maar volgens Weski, die zelf ook onderzoek heeft laten doen, klopt de Iran-connectie niet. "Dat is een verzonnen verhaal, desinformatie. Je misleidt dus een land."

Dat kan volgens de advocate juridisch grote gevolgen hebben. "Als er daardoor geen uitleveringsprocedure komt en iemand wordt gedwongen in een vliegtuig gezet, dan is Nederland verantwoordelijk voor wat er met diegene gebeurt, voor het feit dat zijn rechten zijn afgekapt daar."

Taghi was 'zijn eigen cipier'

Taghi is een van de twee hoofdverdachten in het omvangrijke Marengo-proces. Daarin staan in totaal 17 verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. Taghi zou de spil zijn van dit netwerk.

Taghi verschijnt op 6 maart voor het eerst voor de rechter op een speciaal voor hem ingelaste zitting. Op dit moment zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

De afgelopen jaren was Taghi al "zijn eigen cipier", zo zou hij hebben gezegd tegen de politie in Dubai. De crimineel zou in zijn villa hebben geleefd als een gevangene. Het feit dat hij nu is aangehouden geeft hem volgens de politie in Dubai rust.