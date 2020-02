Nooit meer AA-86 zomaar kopiëren, als het aan CDA ligt

CDA-Kamerlid Wytske Postma roept de minister op iets te doen aan het namaken van kentekenplaten. "Ik wil dupliceren in de wet gelijkstellen aan diefstal. Je kenteken is het paspoort van je auto, zo zorgvuldig moeten we daar als overheid ook mee omgaan."

Het aantal gestolen of vermiste kentekenplaten is toegenomen van 40.000 in 2015 naar 66.000 het afgelopen jaar. Naast het stelen van nummerborden, laten criminelen ook makkelijker valse kentekenplaten maken. Die bevestigen ze op auto's die ze gebruiken voor criminele activiteiten.

De Nationale Politie heeft het afgelopen jaar 360 'duplo-voertuigen' aangetroffen, daarbij zijn 200 verdachten aangehouden. "Dan moet je denken aan auto's die niet alleen een bestaand kenteken voeren maar er ook nog eens hetzelfde uitzien. Zelfde kleur, zelfde merk, zelfde type", zegt Ed Kraszewski van de politie.

Verschuilen

De aanhoudingen werden gedaan in zware criminele zaken als liquidaties, plofkraken en inbraken. "Maar ook voor het vervoer van verboden middelen, mensenhandel, grote sommen geld, noem maar op. Het komt allemaal voor", aldus de woordvoerder.

"Er is echt iets aan de hand", zegt Postma als reactie op de nieuwe cijfers. Ze stelde Kamervragen na een reportage van Nieuwsuur over de wereld van nep-kentekenplaten. Criminelen stelen dan een auto, zoeken op internet een vergelijkbare auto in dezelfde kleur en laten de kentekenplaat namaken. Zo kunnen zij zich verschuilen achter de identiteit van de eigenaar van de vergelijkbare auto. Ook bij de moord op advocaat Derk Wiersum werd er gebruikgemaakt van een nep-kentekenplaat.

Bekijk hieronder hoe dat werkt.