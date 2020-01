Na bier ook alcoholvrije wijn steeds populairder

De verkoop van alcoholvrije en alcoholarme wijnen neemt snel toe. Afgelopen jaar verkochten supermarkten ruim 1,5 miljoen flessen wijn met 0 tot 0,5 procent alcohol. Dat is bijna een half miljoen meer dan in 2018, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen die Nieuwsuur verkreeg via wijnimporteur Delta Wines.

Bij mousserende wijnen zoals champagne groeit de alcoholvrije verkoop nog sneller; afgelopen jaar met 65 procent naar bijna 200.000 flessen.

Wijnhandelaren profiteren, zoals Jessica van Spaendonck-van der Kist. Zij begon vier jaar geleden met de verkoop van alcoholvrije wijn. "Toen zaten we nog in de ontwikkelfase en verklaarde iedereen me voor gek. Mensen noemden het 'vloeken in de kerk'. En kijk waar we nu staan!"

Ondanks de snelle groei maken alcoholvrije wijnen nog maar een klein deel uit van de hele wijnmarkt. Bij 'stille' wijnen gaat het om 0,6 procent (was 0,4 procent) en bij wijn met prik om 3 procent (was 1,9 procent).

Opmars 0.0-bier

Alcoholvrij bier is al wat langer aan een opmars bezig. Tussen 2010 en 2018 vervijfvoudigde de verkoop van 0.0-bier. Van al het verkochte bier was in 2018 5 procent alcoholvrij.

"Het begint in onze industrie een vrij serieuze tak van sport te worden", zegt Marc Josephus Jitta, horecadirecteur van Heineken. Op horeca-beurs Horecava stond het bierbedrijf zelfs geheel alcoholvrij. "Dat is het statement dat wij maken."

Een kwart van het reclamebudget van Heineken gaat naar het promoten van alcoholvrij bier, zegt Josephus Jitta. Hij voorspelt dat in 2030 een derde van al het bier op de Nederlandse markt alcoholvrij is.

"De traditionele bierbrouwers hebben weer een groeimarkt ontdekt", zegt econoom Mathijs Bouman. "Tot nu toe moesten die bedrijven steeds nieuwe landen zoeken om daar bier aan de man te brengen. Ze moesten echt een strijd voeren om te blijven groeien. Nu is er plotseling in hun eigen vertrouwde huismarkt een nieuwe markt geopend. Dat is voor hen extra interessant omdat de verkoopprijzen van 0.0 iets hoger liggen dan bij bier met alcohol, terwijl ze er geen accijns over betalen."

Er zijn twee manieren om alcoholvrij bier te maken, zag Nieuwsuur in de bierbrouwerij: