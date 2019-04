Nederlanders drinken steeds meer alcoholvrij bier

Alcoholvrij bier is in Nederland bezig aan aan een gestage opmars. De verkoop van alcoholvrij is in 2018 met 32 procent gestegen en dat is nog meer dan voorgaande jaren, meldt branchevereniging Nederlandse Brouwers. Een op de twintig verkochte bieren is inmiddels alcoholvrij.

In 2016 steeg de verkoop van alcoholvrij al met 18 procent en in 2017 met 25 procent. Sinds 2010 is de verkoop van 0,0-bier ruim vervijfvoudigd. "Je zou misschien denken dat de groei wel een keer wat stabiliseert", zegt Cees-Jan Adema van Nederlandse Brouwers. "Maar we zien juist een ongekende versnelling."

Ook meer speciaalbier

Ook speciaalbier bleef in populariteit groeien, de consumptie ervan steeg ruim 10 procent. "Steeds meer keuzemogelijkheden in smaak en alcoholpercentage zijn belangrijke drijvers van deze groei. Verder is het combineren van eten met verschillende soorten bier in de mode en daar is speciaalbier geschikt voor", aldus Adema.

De verkoop van gewoon pils bleef nagenoeg gelijk, met een plusje van 0,3 procent. Van al het bier is nog altijd 81 procent pils. Speciaalbier pakt 11 procent van de markt, alcoholvrij 5 procent en biermixen 3 procent.

In totaal werd er in Nederland ruim 1,2 miljard liter bier verkocht in 2018. De verkoop steeg 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.