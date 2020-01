Kamerfracties willen onderste steen boven over paspoorthandel

De Europese Commissie moet alle documenten over de controversiële handel in paspoorten door EU-lidstaten publiceren. Dat stellen de Tweede Kamerfracties van CDA, D66, PvdA en SP in een Wob-verzoek aan de Commissie.

Volgens de AIVD is de handel een veiligheidsrisico omdat spionnen met gekochte paspoorten hun herkomst kunnen verhullen. Nieuwsuur besteedde uitgebreid aandacht aan de dubieuze handel en onthulde daarbij ook de rol van de Groningse hoogleraar Dimitry Kochenov.

De Kamerfracties willen dat de Europese Commissie alle documenten en correspondentie over paspoorthandel van de afgelopen zeven jaar publiceert. Ze vragen ook om correspondentie met kandidaat-lidstaten. Onder meer Albanië heeft met het oog op toetreding tot de EU ook al aangekondigd paspoorten te willen gaan verkopen.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt legt uit waarom het Wob-verzoek belangrijk is. "We vragen het kabinet al maanden over de omvang van deze handel en de risico's voor de EU en Nederland en ook over de rol van Kochenov. Antwoorden blijven uit. We hopen met dit verzoek meer duidelijkheid te krijgen."

De Europese Commissie heeft laten weten binnen vijftien dagen te reageren.