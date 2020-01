CDA: Niet meewerken aan terugkeer wordt strafbaar

Maar Maarten Groothuizen van D66 noemt het voorstel "praktisch onzinnig". En daarnaast: "Tegen strafbaarstelling illegaliteit waren, zijn en blijven we. Dat staat ook niet in het regeerakkoord. Dus als het voorstel daar naartoe gaat, gaat dat niet gebeuren met dit kabinet."

Dat een deel van de coalitie het niet met haar eens is, ziet ze niet als een probleem. Steun van een Kamermeerderheid is volgens Van Toorenburg ook goed, en die denkt ze te krijgen. "We gaan hier mee verder. Want iedereen ziet dat we hier niet mee door kunnen gaan."

Een woordvoerder van de ChristenUnie noemt het een "slecht plan". "Het is geen oplossing en zal een heksenjacht inhouden die ook een verdachte maakt van mensen die wel terug wíllen maar vaak niet kunnen. Uitgeprocedeerde asielzoekers opsluiten in een gevangenis gaat niet alleen te ver, maar is ook voor niemand een oplossing: daarmee is de uitgeprocedeerde asielzoeker immers nog steeds niet uitgezet."

Illegaliteit

De ChristenUnie wil in plaats daarvan de druk op landen opvoeren die uitgeprocedeerde asielzoekers uit het eigen land niet terug willen nemen. "Daarnaast is adequate begeleiding nodig van uitgeprocedeerde asielzoekers om hen ook echt terug te laten keren als er in Nederland geen perspectief is."

Kamerlid Bente Becker van de VVD is niet tegen het idee van het CDA en wil ook illegaliteit strafbaar maken. "We moeten niet proberen mensen die hiernaartoe komen weg te krijgen, we moeten ervoor zorgen dat ze hier niet naartoe komen."