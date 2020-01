Wachtlijsten verpleeghuis: 'Alleen geld toezeggen is niet genoeg'

De minister moet meer doen dan alleen geld toezeggen om de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg op te lossen. Die oproep doen branchevereniging Actiz en GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over die wachtlijsten.

De laatste jaren is er op verschillende momenten geld bijgekomen dat de wachtlijsten moest oplossen. Die liepen het afgelopen jaar veel harder op dan was voorzien. Inmiddels wachten 17.000 mensen op een plaats in een verpleeghuis.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn niet al deze mensen 'actief wachtend', dat betekent dat ze niet acuut een plekje nodig hebben. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen bij die wel in een verpleeghuis zitten maar liever op een andere locatie zouden willen wonen. Van de 17.000 mensen ontvangen er ruim 1300 nu geen zorg.

Niks gedaan

"We maken ons grote zorgen over de wachtlijsten", zegt Actiz-bestuurder Ismay Kremers. Alleen toezeggen van extra geld is niet genoeg, vindt ze. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet op korte termijn actief de instroom gaan beperken of de beddencapaciteit uitbreiden. "Maar de minister kondigt nu opnieuw een onderzoek aan, naar de oorzaak van de groei en betere regionale registratie van verpleeghuisplekken. Dat is onvoldoende"

Ook Kamerlid voor GroenLinks Corinne Ellemeet sluit zich daarbij aan. "We wisten een jaar geleden al dat er dringend iets moest gebeuren. Maar nu komen we er achter dat er helemaal niks is gedaan. De meest basale vraag wat in welke regio de capaciteit van verpleeghuisbedden is - kan niet eens beantwoord worden."