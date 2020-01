Slimme deurbel rukt op in strijd tegen inbraken, maar hoe zit het met privacy?

Vanaf kantoor kijken wie er voor je huis staat of terugkijken waar dat rare geluid vannacht vandaan kwam. Zo'n 16 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een 'slimme deurbel', die aanschiet bij beweging of permanent filmt. Handig in de strijd tegen inbrekers en babbeltrucs, vinden ook de politie en enkele gemeenten. Almere, Den Haag, Eindhoven en Nissewaard (Zuid-Holland) delen de deurcamera's zelfs gratis uit aan bewoners van wijken waar veel wordt ingebroken. Het budget daarvoor - de vier gemeenten kregen zo'n anderhalve ton voor ruim 300 deurbellen - komt van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Almere was de eerste gemeente die experimenteerde met de cameradeurbel. In 2018 kregen bewoners in de Almeerse Stedenwijk bijna honderd slimme deurbellen. Toen bleek dat in straten met deurcamera's de inbraken afnamen en bewoners zich veiliger voelden, startten ook de drie andere gemeenten een proefproject.

Illegaal de openbare ruimte filmen De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder op het gebied van privacy, noemt het uitdelen van de deurbellen in meerdere opzichten illegaal. Veel cameradeurbellen filmen permanent de openbare ruimte, zoals de straat of de stoep. Dat mag niet zonder goede reden, aldus de privacywaakhond. "Je mag de openbare ruimte alleen filmen als er concreet iets aan de hand is, als er een gevaar is", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Als gemeenten aanmoedigen tot permanent filmen terwijl er niks aan de hand is, zetten ze aan tot onrechtmatig gedrag. Daar moeten ze mee stoppen." Gemeenten omzeilen met deze pilots wetgeving die erop toeziet dat niet overal camera's hangen. "Als burger wil je in een vrij land niet permanent worden gefilmd", zegt Wolfsen. Hij stelt dat mensen die illegaal openbare ruimte filmen risico lopen op serieuze boetes als bijvoorbeeld de buren daarvan melding maken.

Hoe kan ik de slimme deurbel dan wel gebruiken? Mogelijke boetes ontloop je door de deurbelcamera zo in te stellen dat die niet de openbare ruimte filmt en de postbode en andere bezoekers te wijzen op de camera met een sticker of bordje. Volgens het Europees Hof en de Autoriteit Persoonsgegevens is permanent cameratoezicht dat (gedeeltelijk) de openbare ruimte beslaat toegestaan in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een serieus veiligheidsrisico waardoor het gebruik van cameratoezicht noodzakelijk en onvermijdelijk is.

Almere wijst erop dat de pilot onder het ministerie valt, en dat die stelt dat het filmen van de openbare weg wél mag. "Daar zijn wij in meegegaan", zegt de gemeente. Het ministerie wijst weer naar een politierichtlijn, die stelt dat een particuliere camera alleen opnamen mag maken van privé-eigendommen en niet van de openbare weg. Maar die richtlijn laat wel ruimte voor uitzondering, als het bijvoorbeeld onvermijdelijk is om een deel van de stoep in beeld te hebben. Uit administratie van de politie zelf, opgevraagd door de website VPNGids.nl met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, blijkt echter dat die uitzondering regel is. Want: 87,6 procent van de 230.000 camera's die geregistreerd staan in de politie-databank 'Camera in Beeld' filmt de openbare weg. Deelnemers aan de pilot-projecten worden aangespoord de deurbel aan te melden bij die databank. Daarmee kan de politie opzoeken waar camera's hangen en de beelden opvragen voor opsporing. "De politie weet alleen het adres van de camera en kan enkel gebruik maken van beelden als daartoe aanleiding is, dat is niet problematisch", zegt AP-voorzitter Wolfsen. "Maar we moeten niet willen dat de politie aanzet tot onrechtmatig gedrag en die beelden vervolgens ook gebruikt."

Een woordvoerder van de politie laat weten: "Het is toegestaan om opnamen te maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en veel inbraken of babbeltrucs vinden nou eenmaal plaats via de voordeur. Daarbij is het onvermijdelijk dat een deel van de stoep of straat in beeld komt. Dat is toegestaan mits het proportioneel is en het filmen kenbaar wordt gemaakt. Als mensen zich aan deze regels houden zien wij geen bezwaar tegen het gebruik van digitale deurbellen."