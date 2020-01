Bestuur As Soennah-moskee opgeroepen voor Kamerverhoor onder ede

Het bestuur van de Haagse As Soennah-moskee is opgeroepen voor verhoor onder ede door de parlementaire commissie die de financiering van moskeeën in Nederland onderzoekt. Verschijnen is verplicht, maar de islamitische organisatie noemt de oproep onrechtmatig en overweegt niet op te komen dagen.

De zogeheten parlementaire ondervraging werd ingesteld na de onthulling van Nieuwsuur en NRC dat tientallen islamitische organisaties financiering hadden aangevraagd in Golfstaten en ook daadwerkelijk miljoenen euro's hebben ontvangen uit deze landen. De overheid hield dit jarenlang geheim.

Met de miljoenen uit deze "onvrije" landen zou volgens de Kamer "ongewenste beïnvloeding" mee kunnen komen. In golfstaten zoals Saoedi-Arabië geldt een fundamentalistische variant van de islam.

'Ondervraging is vooringenomen'

De As-Soennah-moskee is een van de islamitische organisaties die door de Kamer worden onderzocht en zijn opgeroepen voor een verhoor onder ede. Nieuwsuur en NRC ontdekten in 2018 dat deze moskee gefinancierd werd door een Koeweitse organisatie wiens predikers de jihad vergoelijken.

Op Facebook noemt de organisatie de oproep onrechtmatig. "Zij zal dan ook alle rechtsmiddelen benutten om de afbraak van onze rechtsstaat tegen te gaan."

De organisatie noemt de opzet van de parlementaire ondervraging "vooringenomen" omdat organisaties die onderzocht worden islamitisch zijn "terwijl buitenlandse financiering van religieuze instellingen over het hele spectrum plaatsvindt".

De Kamer onderzoekt alleen financiering vanuit landen in het Midden-Oosten met de redenering dat deze landen 'onvrij' zijn. As Soennah beschouwt dit als "een list" en noemt de term 'onvrij' "vaag en niet afgebakend".

Het begin van de verhoren staat gepland voor februari. In april biedt de commissie het eindverslag aan de Kamer.