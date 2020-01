Leeuwarden afvoerputje van prostitutie: vrouwen werken al voor 20 euro

In het noorden van Nederland, van oudsher een gebied met een grote seksbranche, zie je dat goed in Groningen en Leeuwarden. Sinds Groningen in juni 2016 een nieuw beleid invoerde, moeten prostituees aan allerlei eisen voldoen voordat ze achter het raam kunnen gaan werken. Het kan enkele weken duren voordat dit geregeld is. Dat is totaal anders in Leeuwarden, waar vrouwen vrijwel direct aan de slag kunnen in één van de inpandige bordelen.

Al zo'n tien jaar wordt gesproken over een landelijke prostitutiewet, maar zonder resultaat. Daarom bepalen gemeenten sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 zélf hun prostitutiebeleid, en dat levert grote verschillen op tussen wat mag of moet in de prostitutiebranche per gemeente.

Slapen boven de bordelen, zwartwerken en twijfel over (on)vrijwilligheid. Dat is de realiteit van de rosse buurt in Leeuwarden, volgens meerdere bronnen het 'afvoerputje' van de prostitutiesector van Nederland.

Zeven dagen per week, zestien uur per dag

Iedereen die in Nederland woont en werkt moet zich inschrijven bij de gemeente. Elke zelfstandig ondernemer (zzp'er) moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en is verplicht om belasting te betalen. Maar de veelal buitenlandse vrouwen die als zzp'er achter de ramen in Leeuwarden werken, doen geen van beide.

De handhaving van de gemeente controleert slechts de exploitanten op de vergunningseisen. Er is geen contact met de prostituees, of zicht op wie er werken en of ze wel de juiste papieren hebben. In de 130 kamers die te huur zijn in de bordelen in Leeuwarden, kunnen vrouwen daarom zodra ze 21 jaar zijn aan het werk: zeven dagen per week en zestien uur per dag.

"Ik werk in Leeuwarden omdat je hier geen papieren nodig hebt, zeven dagen per week. Meestal werk ik hier twee maanden en ga ik daarna weer een tijdje naar mijn eigen land. Mijn man denkt dat ik in een hotel werk", zegt één van de vrouwen waar Nieuwsuur op anonieme basis mee sprak.

Danny Sesseler is één van de vier exploitanten in Leeuwarden die een vergunning hebben om kamers te verhuren aan prostituees. Sesseler bevestigt dat het in Leeuwarden niet gebruikelijk is om een KvK-inschrijving, of inschrijving bij de gemeente te hebben. "Ik draag netjes mijn belasting af, ik geef ze netjes een factuur. Ik kan niet bepalen voor een zzp'er of zij belasting betaalt of niet."