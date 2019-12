Top-5 best bezochte musea: Rijks weer bovenaan, museumbezoek neemt toe

Nieuwsuur zocht uit welke musea dit jaar de meeste bezoekers kregen. De tweede plek is voor het Van Gogh Museum. Het Anne Frank Huis staat op nummer drie. Over de hele linie is het museumbezoek weer toegenomen. Wel waarschuwt de Museumvereniging dat het collectiebeheer onder druk staat.

De vijf best bezochte musea van dit jaar staan alle vijf in Amsterdam en de onbetwiste aanvoerder is het Rijksmuseum. Dat heeft met 2,7 miljoen bezoekers het hoogste bezoekersaantal ooit.

Directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum is opgetogen: "Het Rijksmuseum had vorig jaar ongeveer 2,3 miljoen bezoekers, dit jaar 2,7 miljoen. Dit is een record in de geschiedenis van het Rijksmuseum! Het was natuurlijk het jaar van Rembrandt, met drie fantastische tentoonstellingen in ons museum."

Met 670.000 bezoekers hebben NEMO en het Stedelijk Museum Amsterdam een gedeelde vierde plaats. Bij het Stedelijk is er een afname te zien. Rein Wolfs, sinds twee weken directeur, licht toe: "Dat we iets minder bezoekers hebben houdt vaak verband met toevalsprincipes. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een tentoonstelling van Studio Drift die onverwacht veel bezoek trok. Ons target is dit jaar 650.000 bezoekers, dus we zijn tevreden."

Meer Nederlandeers

Een fors deel van de extra museumbezoekers zijn Nederlanders. Rijks-directeur Dibbits is hier blij mee. "Meer dan een miljoen van onze bezoekers zijn Nederlander, dat is meer dan vorig jaar. Daarmee hebben we veertig procent Nederlands bezoek, en zestig buitenlands."

Ook voor het Van Gogh Museum geldt dat Nederlanders het museum beter weten te vinden, dit jaar mede dankzij de grote tentoonstelling Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature. Die trok dit jaar bijna 360.000 bezoekers, van wie 137.000 Nederlanders. "Het aandeel Nederlander was altijd vijftien procent, maar stijgt nu iets", zegt waarnemend directeur Adriaan Dönszelmann. "We zien het Nederlandse publiek steeds meer naar ons toekomen."