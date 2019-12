Rembrandt nog nooit zo geliefd, Arno Wubben zag er wereldwijd 200

Rembrandt is 350 jaar na zijn overlijden populairder dan ooit. De musea die in het jubileumjaar tentoonstellingen over de schilder organiseerden hebben een recordaantal bezoekers ontvangen.

Het Rijksmuseum kreeg er 2,7 miljoen. Nooit eerder ontving het museum zoveel mensen, met daaronder opvallend veel Nederlanders, 1 miljoen.

"Het Rembrandtjaar is zeker een factor geweest, maar daarnaast stijgt museumbezoek elk jaar", zegt Elles Kamphuis van het Rijksmuseum. Het Amsterdamse museum wijdde meerdere tentoonstellingen aan de 17e-eeuwse meester. Rembrandt -Velázquez is nog tot januari te zien.

Ook Het Mauritshuis had een record: een half miljoen bezoekers, 16 procent meer dan het jaar daarvoor. "Dat is voor een groot deel te danken aan de tentoonstelling Rembrandt in het Mauritshuis", zegt Boris de Munnick van het Haagse museum. "Daar kwamen 350.000 mensen op af."

Buitenland

Ook de tentoonstelling De Jonge Rembrandt, die nu in De Lakenhal in Leiden te zien is, blijkt een groot succes. Het museum heeft in anderhalve maand al 27.000 bezoekers ontvangen. Op de tentoonstelling in Leiden zijn veel werken uit het buitenland te zien.

Lange tijd was men in het buitenland meer gecharmeerd van de Hollandse meester dan in Nederland zelf. Daardoor zijn veel van zijn 354 schilderijen naar het buitenland verdwenen.

In deze video zie je waar ze zoal te vinden zijn.