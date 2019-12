Waarom ligt de keuze voor een nieuwe onderzeeboot zo gevoelig?

Favoriet in de race is waarschijnlijk de combinatie van het Zweedse Saab-Kockums en het Nederlandse Damen.

Niet alleen het ministerie van Defensie beslist over de aankoop, ook de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken hebben een stem. Binnenkort beslist kabinet of het met één of meerdere consortia doorgaat naar de volgende ronde van de aanbesteding. Maar de kans is groot dat er nog geen knoop wordt doorgehakt. Critici tekenen daarbij aan dat dit de besluitvorming nog verder vertraagt.

Kijk hieronder waarom de kwestie rond de keuze voor een nieuwe onderzeeboot zo gevoelig ligt. Nieuwsuur-verslaggever Nynke den Zoeten ging daarvoor aan boord bij een oude onderzeeboot uit de Walrus-klasse.