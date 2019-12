Nederland heeft meer fietsen dan mensen en het worden er alleen maar meer

Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, vreest van niet. "Als je ziet wat er allemaal op de weg komt qua vrachtfietsen, speed pedelecs, e-bikes en de groei in het fietsverkeer in de steden, zijn wij absoluut niet in staat dat goed en veilig op te vangen."

Het is druk op het fietspad, zeker in de binnensteden. Er zijn 22,9 miljoen fietsen in Nederland. Dat aantal stijgt al jaren, net als de omzet van fietshandelaren. Dit jaar ging er zo'n 1,2 miljard euro om in de Nederlandse fietsindustrie, een kwart meer dan het jaar ervoor.

Het bijbouwen van extra plekken in de stalling is niet genoeg, zegt Marise Bezema, directeur NS services. "Ik denk dat slim en effectief gebruiken van de ruimte, echt het dubbel gebruiken van de ruimte, maar ook dubbelgebruik van de OV-fiets, oplossingen zijn die we ook echt moeten onderzoeken. Bouwen is gewoon heel duur, lastig en tijdsintensief."

Fietsdoden

De drukte en snelheidsverschillen op het fietspad komen ook de verkeersveiligheid niet altijd ten goede. In 2017 overleden 208 fietsers in het verkeer, vergeleken met 202 automobilisten. Ruim 13.000 fietsers raakten ernstig gewond.

Nederland is het enige land ter wereld waar meer mensen in het verkeer overlijden op de fiets dan in de auto. Dat is ook te verklaren uit het feit dat er in Nederland meer wordt gefietst dan waar ook. "Andere landen zouden dat een luxeprobleem noemen, maar het is echt een uitdaging", zegt minister Van Veldhoven. "We moeten zorgen dat we voldoende ruimte en veiligheid op de fietspaden garanderen."