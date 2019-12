Per 1 januari 2020 maakt de nieuwe 'fiets van de zaak'-regeling het gemakkelijker om een fiets te leasen via de werkgever. De regeling is vergelijkbaar met die voor een leaseauto. Over een leasefiets betaal je 7 procent bijtelling. Zo kun je al voor een paar euro per maand op een dure, elektrische fiets naar het werk. En dat moet 200.000 mensen uit de auto en het openbaar vervoer op de fiets gaan krijgen, als het aan minister voor Milieu en Wonen Stientje Van Veldhoven ligt. "Ik geloof dat de helft van de autoritten in Nederland korter is dan 7,5 kilometer. Dat zijn afstanden die prima op de fiets kunnen." De minister ziet grote voordelen voor de gezondheid, het milieu én de economie. Want meer mensen op de fiets betekent minder files. Nu neemt de filedruk steeds verder toe, dit jaar nog met 13 procent. En dat terwijl meer dan de helft van alle werknemers woont binnen 15 kilometer van het werk.

Gevangen in de auto Tot nu toe was het lastig meer mensen op de fiets naar het werk te krijgen. Volgens Saskia Kluit van de Fietsersbond zaten ze vaak gevangen in hun leaseauto(regeling). "Als ze gingen fietsen dan sneden ze zich financieel enorm in de vingers. Maar nu kan je een contract afsluiten voor zes wielen, dus auto en fiets, en kiezen wat het beste uitkomt." Jan-Karst Timmerman uit Meppel fietst al jaren 22,5 kilometer naar zijn werk in Zwolle. "Mij werd destijds vanuit m'n werk de gelegenheid geboden om te gaan fietsen. Ik fiets op een speedbike, die kan snelheden halen van over de 40 km/u. Mijn route loopt grotendeels langs de snelweg. Als andere mensen in de file staan, fiets ik lekker door."

De leasefiets als geheim wapen tegen de files