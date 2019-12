Haagse burgemeester Remkes: 'Wij laten ons niet chanteren'

Al drie dagen op rij zijn er in Duindorp rellen. Er is onvrede over het uitblijven van het vreugdevuur dit jaar. De politie is grootschalig aanwezig in de wijk: de toegang is dicht en wie erin of eruit wil moet zich legitimeren.

Burgemeester Johan Remkes van Den Haag is resoluut. "Dit is volstrekt ontoelaatbaar. Mensen in de wijk voelen zich geïntimideerd. Het kan in dit land niet zo zijn dat de straat regeert."

Daarom voert de politie nu controles uit. Niemand mag de wijk meer in of uit zonder zich te legitimeren: