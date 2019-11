'Mijn vader zou willen dat ik me over situatie Oeigoeren uitspreek'

De 20-jarige student Alerk is van Oeigoerse afkomst. Voor hem was het nieuwe bewijs een grote schok, maar het geeft hem vooral hoop. Zijn vader bevindt zich sinds enkele jaren in een van de gevangeniskampen in de westelijke regio Xinjiang. "De Oeigoeren roepen al tientallen jaren dat we het moeilijk hebben, door deze documenten kan dat niet meer ontkend worden."

Uit deze nieuwe documenten blijkt hoe de regering de detentiekampen heeft opgezet waar meer dan een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden. Ook wordt duidelijk welke strategieën worden toegepast om de mensen op te sluiten voordat ze 'misstappen' begaan en hoe ze in de kampen in de gaten worden gehouden.

De nieuwe gelekte documenten van de Chinese communistische partij zijn afkomstig van een afdeling die is belast met de beveiliging van de regio. Ze werden gelekt naar een groep journalisten. Een week geleden lekten al zeker 400 pagina's uit over de onderdrukking van de Oeigoeren, en dit weekend kwamen er opnieuw documenten bij.

Alerk woont sinds 12 jaar in Nederland. Zijn vader zag hij voor het laatst in 2009. "Voor zover ik weet zit hij sinds 2016 in een gevangeniskamp. Maar verder weet ik niet wat er met hem is gebeurd, daar hebben we geen informatie over." Volgens de officiële uitleg werd zijn vader opgepakt omdat zijn zus heeft geholpen iemand te laten vluchten naar het buitenland.

"Maar de meeste mensen worden opgepakt om de meest arbitraire redenen. Je loopt een keer een andere route naar huis, dat vinden ze dan verdacht. Of er komen te veel mensen bij je thuis. Het doel is niet om die mensen echt te rehabiliteren, alsof er iets mis met hen is, maar om ze gehoorzaam te maken en de Oeigoerse cultuur te vernietigen."