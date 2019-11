Burgerdoden in Irak: wat wist premier Mark Rutte?

Ank Bijleveld, CDA-minister van Defensie, bood deze week haar excuses aan voor het niet informeren van de Tweede Kamer over de 70 burgerdoden in Irak in 2015. De burgers kwamen om bij een Nederlands bombardement op een bommenfabriek van IS.

De voorganger van Bijleveld, Jeanine Hennis-Plasschaert wist van de burgerdoden maar heeft dit nooit aan de Kamer gemeld. Bijleveld dacht dat de rust zou weerkeren na haar excuses, maar niks is minder waar. Want een heel belangrijke vraag blijft onbeantwoord: wat wist premier Mark Rutte?

Rutte zegt dat hij zich niet kan herinneren dat hij in 2015 al op de hoogte is gesteld van het feit dat er burgerslachtoffers waren gevallen bij een aanval met Nederlandse F-16's in Irak. "Er staat mij niets van bij", zei Rutte eerder deze week.

