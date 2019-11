Medisch-ethische kwestie opnieuw probleem binnen coalitie

De afspraken binnen de coalitie zorgen weer voor moeilijkheden rondom een medisch-ethische kwestie. Dit keer gaat het om het wetsvoorstel van de Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) om de abortuspil te laten verstrekken door de huisarts.

Inhoudelijk is een meerderheid in de Tweede Kamer vóór de initiatiefwet, maar binnen de coalitie is onduidelijk of het is toegestaan om voor te stemmen.

Geen initiatieven

Niet iedereen is enthousiast over het wetsvoorstel. Kees van der Staaij (SGP) is bang dat de drempel voor abortus te laag wordt. "Omdat je op die manier eigenlijk abortussen makkelijker en normaler maakt, terwijl het toch gaat om het doden van menselijk leven."

Ook de ChristenUnie ziet het voorstel niet zitten. Onder druk van die partij is eerder een soortgelijk wetsvoorstel van de VVD van tafel geveegd tijdens de formatie van het huidige kabinet. Ook werd afgesproken dat de coalitie geen initiatieven mag nemen op het gebied van medisch-ethische kwesties. Of er gestemd mag worden op voorstellen van andere partijen is minder helder.