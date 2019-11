Geen steun voor afspraak met minister: 'We moeten de barricaden op'

Hij vreest dat heel werkend Nederland het vertrouwen in de bonden verliest. "De grote onderwijsbonden zitten met een glimlach aan tafel bij de minister alsof ze iets hebben binnengehaald. Het is een zoethoudertje."

Dode mus

"We moeten gewoon in actie komen, we moeten dit probleem blijven agenderen", zegt Koops, die pas tevreden is als er structurele afspraken worden gemaakt. "Aan de loonkloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is niks gedaan. Het geld wordt verdeeld over onbelangrijke zaken."

Bovendien vindt hij de toegezegde 460 miljoen euro een sigaar uit eigen doos. "Voor wie doen we dit? Over een jaar zitten we weer op hetzelfde niveau. Slob doet wat hij altijd doet en de bonden zijn blij met een dode mus. De bonden hebben zelf gezorgd voor een volle bak verzet van hun eigen leden."

Koops is zelf geen lid van de AOb. "Nee. Expres niet. Ik ben te vaak teleurgesteld. Ik ben bondsloos." Vanavond vergaderen de Amsterdamse schoolbesturen over een brandbrief aan de minister.

We volgen voor langere tijd de J.J. Boskesschool. Hoe ziet het lerarentekort er daar in de praktijk uit?