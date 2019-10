Koe ademt straks klimaatvriendelijker door nieuw poedertje in voer

"Het is een kleine aanpassing met een significant effect, ik hoef er niet mijn hele bedrijfsvoering voor om te gooien." Melkveehouder Kees Hemminga uit Terband (Friesland) ziet het poedertje wel zitten. "Bewustzijn van de klimaatimpact van melkvee is de laatste jaren gekomen bij mij, en bij de sector", stelt hij.

Dat geldt ook voor Wim Bonestroo, melkveehouder uit Doornspijk (Gelderland). "We hebben de laatste jaren enorm geïnvesteerd in reductie." Toch is hij nog niet helemaal overtuigd. "We willen best reduceren, maar dat zal ook vertaald moeten worden in een opbrengstprijs. Ik moet het nog zien." Hemminga beaamt dat: "Wat dit middel me mag kosten, hangt af van wat de prijs van melk doet. De prijs van een liter melk zal een paar cent omhoog moeten voordat ik het kan gebruiken."

'Veestapel moet alsnog kleiner'

Klimaatwetenschappers, onder wie Dolman, plaatsen een andere belangrijke kanttekening. "Er zijn een heleboel redenen om de veestapel te verkleinen. Methaanuitstoot is er daar één van", aldus Dolman.

"Er spelen ook problemen als stikstof, lachgas, dierenwelzijn, en de grote hoeveelheid energie die in de productie van vlees en zuivel gaat zitten. Zelfs als we methaanuitstoot helemaal terugdringen, moeten we een deel van de veestapel inleveren om klimaatdoelen te halen."