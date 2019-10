Gezonde levensstijl kan dementie helpen voorkomen: 'Zet daarop in'

Medicijnen of preventie?

Wetenschapsjournalist Koos Neuvel legt uit dat deze omslag in het denken over dementie de laatste jaren is ingezet. "Als het gaat om onderzoek lag het accent altijd meer op de ontwikkeling van geneesmiddelen: het vinden van de silver bullet. Maar in de afgelopen jaren zie je een kentering."

Wat betreft de verdeling van het geld voor onderzoek, ging er volgens hem meer naar de ontwikkeling van medicijnen. "Een aantal jaar geleden is het actieprogramma Deltaplan Dementie ingevoerd. Toen heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld. Het zwaartepunt lag toen op onderzoek naar nieuwe medicijnen."

Of dat terecht is, is volgens hem de vraag. "Die onderzoeken nemen al jaren in beslag en de weg ernaartoe is bezaaid met mislukkingen. Bovendien is het onduidelijk wat we precies kunnen verwachten. Als er een medicijn komt, is dat dan beschikbaar voor iedereen met dementie of alleen voor een specifieke groep?"

Preventie laat wel al genoeg resultaten zien, zegt Neuvel. "We zien dat de afgelopen tien, twintig jaar het aantal dementie-gevallen daalt. Dat komt omdat mensen gezonder leven." De focus op het terugdringen van hart- en vaatziekten heeft daar volgens hem aan bijgedragen. "Wat goed is voor het hart, blijkt ook goed voor het hoofd."