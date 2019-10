'Aantal violisten op Binnenhof is minder intimiderend dan duizend trekkers'

"Wat me opvalt, ook bij de gele hesjes bijvoorbeeld: politici zijn zo bang voor de publieke opinie. Ook als het om volksprotesten gaat. Het sentiment van het volkse is politiek opportuun. Het is electoraal heel gevoelig om een grote groep tegen de haren in te strijken."

Politieke vitaliteit

Ondanks dat Roovers vindt dat de boeren het vandaag te bont hebben gemaakt, ziet ze de demonstraties als iets positiefs. "Het is politieke vitaliteit. Dat mensen de straat op gaan, is een teken van het herleven van de politiek. Politiek is een gesprek van alle burgers met elkaar."

Bovendien, zegt ze, is het belangrijk om de boeren te begrijpen. "Het is niet zomaar een baan, het is een heel leven. Het is hetzelfde als een aantal jaar geleden met de protesten in de culture sector. Tegen hen zei men: 'dan zoek je toch een andere baan'. Nu zegt niemand dat. Waarom niet? Men durft niet. Een aantal violisten op het Binnenhof is een stuk minder intimiderend dan duizenden tractoren."