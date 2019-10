Emilie Gordenker nieuwe directeur Van Gogh Museum

Emilie Gordenker wordt per 1 februari volgend jaar de nieuwe directeur van het Van Gogh Museum. De Amerikaanse-Nederlandse kunsthistorica Emilie Gordenker volgt de al eerder vertrokken directeur Axel Rüger op. "Na bijna twaalf fantastische jaren bij het Mauritshuis is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging", zegt de 45-jarige Gordenker.

"Het is een eer om leiding te mogen geven aan zo'n succesvol museum", zegt Gordenker, die sinds 2008 directeur is van het Mauritshuis in Den Haag. Onder haar leiding vond een grote verbouwing en uitbreiding van dat museum plaats. "Het Mauritshuis, de collectie, het gebouw en de medewerkers zullen altijd een warme plek in mijn hart hebben."

Nieuwe draai

Gordenker is gepromoveerd in de kunstgeschiedenis aan de universiteit van New York. Haar specialisme is 17de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunst. Ze stapt nu over naar een ander tijdvak. Hoe kijk ze aan tegen Vincent van Gogh? "Dat is natuurlijk heel anders dan de 17de eeuw. Veel vrijer en persoonlijker. Ik wil niet alleen gaan kijken naar hem, maar ook naar de tijd om hem heen."

De nieuwe directeur, gepromoveerd in de kunstgeschiedenis aan de universiteit van New York, interesseert zich behalve in het leven van Van Gogh ook in de invloed van de kunstenaar. "Hij blijft leven bij mensen, hij blijft mensen beïnvloeden en dat vind ik ook fascinerend, hoe dat werkt. Heel veel basis-dingen van wat ik ga doen, zijn vergelijkbaar met wat ik nu doe, maar er komt een nieuwe draai aan."

Detailplannen maken zou ze onverantwoordelijk vinden. "Dat moet je pas doen in samenwerking met je collega's, en moet je pas doen nadat je je er goed in hebt verdiept."