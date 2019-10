Staatssecretaris Blokhuis wil af van verslavende elementen in games

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat gamemakers geen verslavende mechanismen meer in spellen bouwen. "Ik roep de producenten op om die verslavende elementen te beperken en als het kan helemaal te elimineren." De staatssecretaris reageert hiermee op onderzoek van journalistiek platform Investico en Nieuwsuur. Daaruit blijkt dat het aantal jongeren dat zich voor gameverslaving laat behandelen in amper vier jaar tijd is verdubbeld.

Wil je ontdekken welke trucs in games zitten om jou te verleiden langer te spelen en (meer) geld uit te geven? Speel onze interactieve special.