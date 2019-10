Tussen dirigent Canellakis en haar orkest was het liefde op het eerste gezicht

De 38-jarige Cannelakis komt uit een muzikaal nest. Haar vader is dirigent, haar moeder pianist en haar jongere broer speelt cello. Zelf studeerde ze in 2004 af als violist. Dirigent Simon Rattle benoemde het talent van Cannelakis voor orkestdirectie, waarna ze besloot deze nieuwe weg in te slaan.

Ze werkte een periode als assistent-dirigent van Jaap van Zweden, die ooit zelf chef-dirigent was bij het Radio Filharmonisch Orkest. Daarna begon haar naam rond te zingen in het klassieke circuit. Ze viel steeds weer op als uitmuntende inval-dirigent bij gerenommeerde orkesten als het Chamber Orchestra of Europe.

Ze staat er niet voor zichzelf

Terug naar de repetitie van vandaag. 'Taditaditadi!' Canellakis legt de repetitie stil en zingt een passage voor. "Can we have a little more crescendo in this part?" Ze ademt zwaar uit als teken dat ze de passage meteen weer oppakt. De concentratie is groot, iedereen focust op de dirigent.

"Het is het mooiste als het orkest jou tijdens repetities kan 'lezen' zonder dat je veel hoeft te zeggen", zegt Canellakis. "Dat je gebaren, blik en ademhaling genoeg zijn. Soms kost het jaren om dit samen te ontwikkelen, maar het Radio Filharmonisch Orkest reageert zo extreem goed en snel op alles, dat ik eigenlijk maar weinig hoef te zeggen."

Ook voor de orkestleden was het mede om die reden 'liefde op het eerste gezicht'. Hoornist Frederick Franssen roemt de open houding van Canellakis. "Ze geeft het idee dat we het echt samen doen. Ze staat er niet voor zichzelf. Musici en orkest vinden het prettig als er niet al teveel wordt uitgelegd en zij laat veel zien met gebaren."