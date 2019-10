'Politici plaatsen steeds vaker desinformatie op sociale media'

De rel is bepaald geen uitzondering. Factchecker Peter Burger van de Universiteit Leiden toont tientallen hoaxes van politici op Twitter.

Thierry Baudet (FvD) verspeide een cover van een Time uit 1977. Daarin wordt een 'nieuwe ijstijd' wordt aangekondigd. Het is een photoshop. Baudet heeft de tweet verwijdert.

Voorbeelden van hoaxes

FvD-partijgenoot Eric Jensen tweet een filmpje waaruit zou blijken dat een stoet Afrikanen heimelijk in een Duitse stad arriveert. In werkelijkheid zijn het forenzen.

Harm Beertema (PVV), tweet een Duitse 'Antifa-pagina' waarop de brand in de Notre Dame met enthousiasme zou worden onthaald omdat er nu een moskee kan worden gebouwd. Het betreft satire. Beertema heeft de tweet verwijderd.

Andere tweets van PVV-politici: een vervalsing van een foto van Greta Thunberg met Al Gore, waarop Gore is vervangen door miljardair George Soros. Achtergelaten rotzooi van klimaatactivisten blijkt van wietrokers. Een migrant in Europa die iemand voor de bus duwt is een witte dakloze in de Verenigde Staten. Vernielingen in een Italiaanse kerk zijn niet aangebracht door moslimmigranten maar door dronken christenen.