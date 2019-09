Facebook laat berichten van politici staan, ook al zijn ze tegen de regels

Facebook gaat berichten van politici niet blokkeren of verwijderen, ook al zijn de posts in strijd met richtlijnen van de techgigant. Dat zei topman Nick Clegg in Washington. Hij ging daar in een toespraak in op de voorbereidingen van het bedrijf voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Facebook wil niet bepalen wat wel en niet gezegd mag worden in de politiek. "Zou het geaccepteerd worden door de maatschappij als een privaat bedrijf een zelfbenoemde scheidsrechter wordt voor alles wat politici zeggen", vroeg Clegg zich af. "Ik denk van niet."

Geweld

Onder meer berichten van politici met expliciete inhoud of grof taalgebruik worden niet weggehaald. De techgigant verwijdert wel posts waarin wordt opgeroepen tot geweld of berichten waarvan het veiligheidsrisico zwaarder weegt dan het publieke belang. Ook berichten met inhoud die bewezen onjuist is, mogen niet blijven staan.

Twitter kondigde afgelopen zomer aan dat tweets van politici die in strijd zijn met de regels worden voorzien van een waarschuwing. Bij de tweet komt een melding te staan die gebruikers moeten wegklikken voor ze het bericht kunnen lezen.