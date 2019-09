Als euthanasie niet mag en 'versterven' de enige uitweg is voor je kind

Als Nuria ruim een jaar is, wordt duidelijk dat haar situatie niet zal verbeteren. Juist in die fase zien haar ouders in Nieuwsuur het verhaal over de meervoudig gehandicapte Bram. Ook hij lijdt aan ongeneeslijke epileptische aanvallen, maar is dankzij medicatie en intensieve hulp inmiddels 17 jaar oud.

"Bram is niet terminaal ziek, maar hij lijdt wel aan het leven. Als ik zie wat zijn leven is, dan vind ik eigenlijk dat we hem hadden moeten laten gaan", zegt zijn moeder Sarike dan in de uitzending. "Dat is precies hetgeen wat wij niet achteraf wilden zeggen: we hadden eerder moeten stoppen", zegt Rense.

Daarom gaan de ouders in gesprek met het ziekenhuis. "We vroegen of ze niet mocht gaan, maar kregen te horen dat euthanasie niet mocht". Het ziekenhuis is het wel eens dat Nuria ernstig lijdt en mag sterven. Omdat ze geen dodelijke ziekte heeft, is versterven de enige legale methode. Het meisje overlijdt uiteindelijk nadat ze zeven dagen geen eten en drinken heeft gekregen.