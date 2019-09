Kinderartsen: euthanasie moet ook mogelijk worden voor jonge kinderen

Van de 1200 kinderartsen in Nederland krijgen er zo'n 60 geregeld te maken met het overlijden van ongeneeslijk zieke kinderen onder de 12 jaar. Van deze artsen deden er 38 mee aan een anonieme enquête. Hierdoor is het onderzoek zeer representatief voor de artsen die ervaring hebben met de laatste levensfase van kinderen.

De ondervraagde artsen maakten in de afgelopen vijf jaar opgeteld 359 sterfgevallen mee van een ernstig ziek kind. Over 46 sterfgevallen zeggen de betrokken artsen dat het beter was geweest als actieve levensbeëindiging mogelijk was geweest. De kinderen hebben volgens de artsen tijdens het stervensproces te veel geleden.

"Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met aangeboren afwijkingen van hersenen, hart of longen. Of kinderen die een stofwisselingsziekte hebben. Uiteindelijk eindigt dat in ingewikkelde situaties met epilepsie en ademhalingsproblemen", zegt Verhagen. "Genezen kunnen we ze niet en de dood afwenden kunnen we ook niet."