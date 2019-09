Onderzoek naar Groningse hoogleraar vanwege paspoorthandel Malta

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start een onderzoek naar de rol van hoogleraar Dimitry Kochenov bij de omstreden handel in paspoorten op Malta. Aanleiding is het onderzoek van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de hoogleraar tot zeer recent verschillende activiteiten verrichtte en functies had bij organisaties die financiële belangen hebben bij de paspoorthandel.

Kochenov is expert in juridische kwesties rond EU-burgerschap, maar gaf tegelijk betaald advies aan de Maltese regering over de handel in paspoorten. Ook was hij voorzitter van een vereniging die de belangen promoot van bedrijven die verdienen aan de handel in paspoorten. Bovendien was hij directeur van een dochter-bv van die vereniging.

In onderstaande video zie je ons onderzoeksverhaal over de paspoorthandel: van het kopen van paspoorten op Malta tot een Rus met Maltees paspoort die eilanden koopt voor de kust van Finland. Ook de rol van hoogleraar Dimitry Kochenov komt hierin aan bod.