Wel meer bewustzijn, maar nog geen 'drugsschaamte' onder jongeren

Net als in andere westerse landen is cannabis in Nederland de meest gebruikte illegale drug, blijkt uit onderzoek van Trimbos over 2018. Bijna een kwart van de volwassenen gaf in 2018 aan ooit wel eens hasj of wiet te hebben gebruikt.

Het aantal volwassen Nederlanders dat ooit xtc heeft gebruikt, ligt op 8,4 procent. Dat is vergelijkbaar met een jaar daarvoor, maar wel een significante stijging ten opzichte van 2015, toen het gebruik op 7 proent lag.

Nederland steekt ver uit boven andere Europese landen in het percentage inwoners dat ooit in het leven en in het afgelopen jaar ecstasy gebruikte: bijna een kwart van de 20-24-jarigen en bijna één op de vijf 25-29-jarigen.