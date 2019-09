'Rederij MSC gaat deze week schadeclaims betalen'

Rederij MSC, van het containerschip Zoe dat begin dit jaar 342 containers verloor ten noorden van de Waddeneilanden, heeft toegezegd deze week uitstaande schadeclaims te zullen betalen. De reder heeft echter wel een aantal voorwaarden, meldt Rijkswaterstaat aan Nieuwsuur.

Rijkswaterstaat, die onderhandelt met MSC over de schadebetalingen, wil niet zeggen wat die voorwaarden zijn. "Deze voorwaarden gaan we bespreken met de organisaties die wij vertegenwoordigen bij de onderhandelingen. Maar vooralsnog gaan we uit van een betaling, maar lopen niet op de zaken vooruit."

Voor zowel de Noordzee als de Waddenzee is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en zijn zij beheerder van de bodem. Daarom heeft Rijkswaterstaat rederij MSC direct na het overboord slaan van de 342 containers aansprakelijk gesteld voor de schade. Ook zijn er afspraken gemaakt met de verzekeraar van MSC over het bergen van de containers en ladingen.

Wachten

"Alles is er op gericht om de schade van de containerramp voortvarend en goed af te handelen, MSC mag niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid, want de veroorzaker betaalt. Dat is ook de boodschap van Rijkswaterstaat in het intensief contact met MSC over de afhandeling, waaronder de betaling van schade en de berging van de resterende containers en lading", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

MSC heeft tot nu toe nog maar een deel van de schade vergoed. Rijkswaterstaat heeft MSC daarom gesommeerd om het resterende deel te betalen en dan met name de declaraties van de Waddengemeenten. Zij wachten nog altijd op hun geld. Burgemeester Gerard van Klaveren van Ameland heeft het gevoel dat de onderhandelingen "in een redelijk cruciale fase zijn beland", zegt hij in de Leeuwarder Courant. Het gaat volgens hem aan beide kanten om "stevige onderhandelingspartijen".