Ook in België zorgen over salafistische moskeescholen: 'Dit is een wake-upcall'

Het nieuws dat in Nederland kinderen op salafistische moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen, leidt ook in België tot onrust. Imams, politici en ook leraren uiten in de Belgische media hun zorgen over de invloed van het salafisme.

"Dit is wake-upcall, ook voor Vlaanderen", zegt een inspecteur van islamleraren in de Belgische krant De Morgen. En bij de VRT zegt een imam: "Vlaanderen is Nederland niet, maar het bestaat ook hier." Hij vangt signalen op van scholen die er "een vreemd wereldbeeld op nahouden dat niet strookt met ons samenlevingsmodel".

De Staatsveiligheid, de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdienst, meldde in april dat er in België bijna honderd salafistische organisaties zijn, en dat het aantal toeneemt. Het gaat dan om moskeeën, religieuze centra en onderwijsinstellingen.