Overweeghuis: prostituee blijven of stoppen?

Morgen opent het Overweeghuis in Groningen officieel, een huis waar sinds mei prostituees terecht kunnen die na willen denken over hun leven en wellicht willen stoppen. Vrouwen die vaak een hard en heftig leven hebben.

Mirjam is één van hen. Ze woont sinds kort in het Overweeghuis, dat op een anonieme locatie staat om de vrouwen van hun oude leven af te schermen. "Ik raakte in de prostitutie terecht door de financiële schulden van mijn familie. Vanaf mijn vijftiende werd ik verkocht aan een pooier. Mijn familie kon de drugs die ze bestelde niet betalen. Ze hebben mij ingeruild."

Mirjam is inmiddels zwanger geraakt en kwam in het Overweeghuis binnen via de 'crisiskamer'. "Dat is een kamer voor vrouwen die 's nachts aankomen. In totaal hebben we ruimte voor vijf vrouwen in het huis", vertelt vrijwilligster Hariët Hordijk.

Overwegen

Het opvanghuis is een burgerinitiatief en draait dag en nacht op de inzet van vrijwilligers. In totaal veertig tot vijftig mensen die dag en nacht voor de prostituees zorgen. De initiatiefnemers zijn Evert Sulman en Riekje Kok. Zij hoorden twee jaar geleden dat er geen plek is voor vrouwen die in de prostitutie vastlopen.

"Je moet voor hulp een zorgpas hebben, een paspoort en ingeschreven staan bij de gemeente", zegt Kok. "Soms ontbreekt dat bij deze vrouwen en kunnen ze nergens terecht. Ook moeten ze dan zeker weten dat ze willen stoppen met hun werk voordat ze ergens hulp krijgen. Bij ons is dat geen voorwaarde. De vrouwen mogen het bij ons overwegen."