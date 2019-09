Grote zorgen Tweede Kamer na onderzoek salafistische moskeescholen

Nieuwsuur en NRC deden onderzoek naar tientallen onderwijscentra die salafistisch zijn of sterk door het salafisme worden beïnvloed, en bestudeerden het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen. Docenten door het hele land verheerlijken een systeem waarbij straffen uit de sharia, de islamitische wetgeving, gelden.

Doden met een zwaard

Tijdens de lessen en uit de boeken leren kinderen welke groepen en soorten mensen 'vijanden' of 'ongelovigen' zijn, en gaat het over de doodstraf die onder anderen overspeligen, homoseksuelen, afvalligen of zogeheten 'tovenaars' verdienen. Kinderen krijgen hierbij invuloefeningen en multiple choice vragen. Ze moeten bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste is: a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard.

Binnen het informele islamitische onderwijs wordt het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, steeds invloedrijker. Nieuwsuur en NRC identificeerden minstens vijftig onderwijsplekken die salafistisch zijn of er sterk door worden beïnvloed. Hier volgen meer dan duizend kinderen 's avonds of in het weekend islamitische lessen.