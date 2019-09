Schilder Jan van der Kooi is 'de nieuwe Rembrandt'

De Friese kunstenaar tekent sinds zijn achtste jaar. Alhoewel de naam Van der Kooi misschien niet bij het brede publiek bekend is, wordt hij beschouwd als één van de beste levende figuratieve kunstenaars van Nederland. Zijn werk kan rekenen op grote belangstelling, ook internationaal, en is opgenomen in collecties van onder meer Teylers Museum, het Rijksmuseum en het Drents Museum en ook het Huis van Oranje toont belangstelling. In Duitsland zit zijn werk al in diverse collecties.

"Ik stuitte in 2017 bij toeval op het werk van Jan van der Kooi, dat werd tentoongesteld in Museum Klooster Bentlage am Rheine, hier in Duitsland", vertelt conservator Iris Ellers van Museum Draiflessen in het Duitse Mettingen. "Wat me meteen raakte, waren zijn landschapstekeningen. Een levende kunstenaar in de 21ste eeuw kreeg het zomaar voor elkaar om mij de 17de eeuw in te trekken! Jan van der Kooi roept dezelfde sfeer op als andere 17de eeuwse kunstenaars uit onze vaste collectie, zoals Jan van de Capelle, Jan van Goyen en Rembrandt."

Schetsboeken

Draiflessen is een modern museum, ooit gebouwd als privé-vertrek van de Duits-Nederlandse familie Brenninkmeijer van C&A. Directeur Corinna Otto: "Mijn collega Iris Ellers is verantwoordelijk voor onze Liberna Collectie, een kwalitatief hoogstaande verzameling van oude boeken en manuscripten van na 1500. Daarnaast beheert het museum prenten en tekeningen uit de 15de tot de 17de eeuw van oud-Hollandse meesters zoals Rembrandt. Net als hij werkt Jan van der Kooi met oude materialen zoals papier, krijt en inkt."

"Bovendien ontdekten we dat hij maar liefst 250 schetsboeken in zijn bezit heeft, zonder er ooit iets te hebben uitgehaald. Een dergelijke complete collectie is uniek. Het exposeren van zijn werk, met name de landschappen, gaf ons de kans om onze oude kunst te verbinden met nieuwe kunst, en samen te laten zien. Het Rembrandtjaar is een extra aanleiding."

'Das Wesen der Landschaft' is het resultaat. Een intieme tentoonstelling van landschapstekeningen temidden van de eeuwenoude metersgrote boeken en bijzondere manuscripten. Op een grote tafel liggen zo'n 130 schetsboeken in verschillende formaten. Wie niet beter wist zou ze moeiteloos toeschrijven aan een oude meester.

Kunsthistorisch unicum

Niets is minder waar. Ze zijn genummerd en laten de bezoeker kris kras door het 21ste eeuwse leven van Jan van der Kooi wandelen. Er zijn kleine aanzetjes tot modellen, dieren en landschappen, en ook paginagrote schetsen die zo aan de muur kunnen.

Van der Kooi, al bladerend in zijn schetsboeken waarvan hij sommigen in geen tijden meer heeft gezien: "Ik was een beetje vergeten hoe persoonlijk ze zijn. Zelfs de geboorte van mijn zoons heb ik geschetst. Sinds mijn zestiende heb ik alle schetsboeken bewaard en ervoor gezorgd dat ze intact bleven. Tot mijn verbazing wordt dit als een kunsthistorisch unicum beschouwd."

"Kennelijk is het de grootste collectie schetsboeken van een nog levende kunstenaar. Van Gogh had natuurlijk ook heel veel schetsboeken maar die zijn na zijn dood allemaal gesloopt en als afzonderlijke werken verkocht."