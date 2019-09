Architecte Binnenhof: Het ging fout in de communicatie

"We hadden het veel meer over de inhoud moeten hebben. Er was een gebrek aan communicatie." Dat zegt architect Ellen van Loon die was ingehuurd om het Binnenhof te verbouwen. "Ik had nooit verwacht dat we hier terecht zouden komen."

Deze week werd bekend dat de architecten van het Rotterdamse architectenbureau OMA niet langer betrokken zijn bij de renovatie van de Eerste- en Tweede-Kamergebouwen. Het contract met architect Van Loon is verbroken, omdat de gebruikers van de gebouwen 'geen draagvlak' hebben voor haar plannen.

Van Loon verweert zich inmiddels publiekelijk tegen de kritiek dat ze te dure en te ingrijpende plannen heeft gemaakt voor de renovatie van de Tweede Kamer.