Joods Historisch Museum krijgt beloofde Rembrandt niet

Ongemakkelijke situatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het uitlenende museum in Israël inderdaad vroeg om verdergaande garanties dan die Nederland gebruikelijk afgeeft. "Ze beschouwden de door ons afgegeven garantverklaring onvoldoende om het stuk in kwestie in bruikleen af te staan. De verantwoordelijkheid voor die beslissing ligt geheel en al bij het museum."

In de tentoonstelling zal dankzij de medewerking van het Rijksmuseum wel een ander origineel werk van Rembrandt te zien zijn. "In de olieverfschets 'Jozef zijn dromen vertellend' uit ca. 1633 komen alle facetten van Rembrandts meesterschap samen en kan de bezoeker de nieuw verworven kennis meenemen in de beoordeling van dit kunstwerk", aldus het Joods Historisch Museum.

Schrijver: "We hebben flink in de tentoonstelling geïnvesteerd. Bezoekers krijgen 'De knielende Petrus' in alle mogelijke vormen te zien en komen ontzettend veel te weten over Rembrandts meesterwerk. Alleen het origineel ontbreekt. Dat is een ongebruikelijke, ongewenste en ongemakkelijke situatie."