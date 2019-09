Vergiftigde planten en gedoe over geld: de ruzie bij Forum voor Democratie

Narigheid en ongemak

De sfeer heeft ook invloed op partijleider Baudet, die in de zomer van vorig jaar zelfs even overweegt te stoppen, zijn zetel op te geven en boeken te gaan schrijven. Hij is de ruzies en achterdocht zat. Maar: hij besluit toch te blijven. En een jaar later zijn het juist de mannen met wie hij niet meer overweg kan, medeoprichter Otten en persvoorlichter Jeroen de Vries, die zich afsplitsen.

Volgens betrokkenen leidt een paashaas tot de stevigste uitbarsting tussen Otten en Baudet. Een medewerker van het congrescentrum RAI belt rond Pasen dit jaar aan bij het partijkantoor van FvD met een chocolade paashaas. Hij wil de partij bedanken, omdat ze een optie hebben genomen op een zaal voor een vervroegde ledenvergadering. Baudet schiet uit zijn slof. Hij weet niets van zo'n congres en ziet het als een couppoging van Otten om hem af te zetten.

De ruzie gaat steeds meer over de macht, de koers en over het geld, en bereikt in april van dit jaar zijn hoogtepunt. Tijdens een wandeling in het Amsterdamse Vondelpark vertelt Baudet aan Otten dat het vertrouwen weg is en dat hij niet meer gewenst is in het bestuur. Otten gaat niet akkoord en mailt dat enkele dagen later aan partijprominenten.

Dit is het moment dat de ruzie ook voor het eerst publiek wordt. Otten geeft een interview aan NRC Handelsblad waarin hij openlijk kritiek levert op Baudet en de 'boreale koers' van de partij. Een lijmpoging is dan definitief onmogelijk en drie maanden later wordt hij, na veel wederzijds moddergooien, alsnog uit het partijbestuur gezet.