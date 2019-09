'Baudet meldde vluchten niet aan Kamer'

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft volgens ingewijden minstens twee keer een vlucht gemaakt in een privévliegtuig van een zakenman van Suit Supply, en dat niet gemeld in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer.

Dat schrijft HP/De Tijd.

De vluchten, die volgens HP/De Tijd duizenden euro's waard waren, vonden plaats in 2017 en 2018. Baudet werd in maart 2017 als Kamerlid geïnstalleerd. Bestemming van de vluchten was volgens HP/De Tijd onder meer Ibiza, waar Club Lio werd bezocht, een bekende uitgaansgelegenheid op het eiland.

De woordvoerder van Baudet spreekt van een privékwestie.

Kamerleden moeten hun nevenfuncties, giften en buitenlandse reizen in openbare registers vermelden. Giften vanaf 50 euro dienen te worden vermeld. Bij cadeaus van familie of vrienden moeten Kamerleden zelf een inschatting maken of er sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Ten minste één betrokkene bevestigt tegenover de NOS dat hij Baudet meermalen geadviseerd heeft de reizen aan te melden in het register.