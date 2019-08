OM: criminele organisatie regelde zeker vijf hondengevechten

Vier verdachten uit Amersfoort en Zeist hebben zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het organiseren van tenminste vijf hondengevechten in Amersfoort, Soest en Emmen. De vier zouden een criminele organisatie vormen, 26 honden voor dit doel hebben gefokt, en de gewonde dieren zelf hebben verzorgd met illegale medicijnen en een hechtpistool.

Dat blijkt uit de dagvaarding die Nieuwsuur heeft ingezien. Het is voor het eerst dat justitie een zaak tegen organisatoren van hondengevechten voor de rechter brengt. Het organiseren van hondengevechten is illegaal in Nederland.

Aanstaande maandag staan de vier verdachten terecht bij de rechtbank in Amsterdam. Het gaat om een 33-jarige vrouw en twee broers van 33 en 35 uit Amersfoort en een 35-jarige man uit Zeist.

Afgemaakt

Na een anonieme tip over een illegaal hondengevecht bij de vrouwelijke verdachte in Amersfoort werden in oktober 2016 invallen bij de vier gedaan. De politie trof er 26 slecht verzorgde en vermagerde vechthonden aan, en nam deze in beslag. Uiteindelijk werden zestien honden afgemaakt, na een agressiviteitstest.

Advocaat Rutger van Veen staat de 33-jarige vrouwelijke verdachte uit Amersfoort bij. Hij bevestigt dat in de slaapkamer van haar huis een hondengevecht is gehouden. En dat daarvan filmopnamen zijn gemaakt. "De gevechten zijn min of meer spontaan ontstaan, uit interesse. Ze heeft inderdaad filmopnamen gemaakt, maar dat was alleen voor eigen gebruik, niet om te verspreiden of geld mee te verdienen. Mijn cliƫnte heeft hier vreselijke spijt van."

Dieren de dupe

Criminoloog Daan van Uhm van de Universiteit Utrecht deed eerder onderzoek naar het bestaan van hondengevechten in Nederland. Hij is blij dat er nu eindelijk een strafzaak komt tegen hondenvechters. "Het is belangrijk voor het bewustzijn van het publiek dat dit dus ook in Nederland gebeurt. Maar ook belangrijk voor deelnemers aan deze gevechten, dat nu eindelijk de politie ingrijpt, terwijl dat jarenlang niet gebeurde."

Ook Karen Soeters van dierenrechtenorganisatie House of Animals ziet de jarenlange vermoedens bevestigd dat dit soort gevechten daadwerkelijk op een bepaalde schaal in Nederland plaats hebben. "Ik hoop dat deze mensen goed gestraft worden en nooit meer honden mogen houden. En dat het een voorbeeld is voor niet alleen de politie, maar ook asielen, dierenartsen en publiek. Dat ze zich realiseren dat er tekenen zijn die wijzen op dierengevechten. En dat dieren daar de dupe van zijn."

Advocaat Van Veen laat Nieuwsuur nog weten dat de verdachten inmiddels weer nieuwe honden hebben aangeschaft.