Oeigoeren in Nederland klagen de Chinese overheid aan

Gehersenspoeld en gemarteld

In Nederland wonen circa 1500 Oeigoeren, leden van een etnische minderheid in China. Daar leven de Oeigoeren met name in de Chinese autonome regio Xinjiang, in het noordwesten van het land. Mensenrechtenorganisaties maken zich al langere tijd grote zorgen over hun situatie.

Volgens experts zitten ruim een miljoen Oeigoeren vast in detentiekampen. Peking ontkende lange tijd het bestaan van de kampen, maar onder andere door satellietbeelden was dat niet langer vol te houden. China spreekt nu van 'vrijwillige herscholingskampen', waar terrorisme wordt bestreden.

Maar volgens de Oeigoeren zijn de kampen bedoeld om hun volk, of in ieder geval hun cultuur uit te roeien. Ze zouden er worden gehersenspoeld en gemarteld, niet zelden met de dood tot gevolg. Ook buiten de kampen worden de Oeigoeren constant in de gaten gehouden via controleposten en bewakingscamera's.

Vorige maand vroegen 22 landen, waaronder Nederland, China te stoppen met het opsluiten van Oeigoeren.