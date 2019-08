75-plussers blijven in onzekerheid: mag ik nu wel of niet autorijden?

De soepelere regels worden pas in december van kracht. Toch is een aantal grote verzekeraars nu al coulant voor mensen die schade veroorzaakt hebben terwijl ze reden met een verlopen rijbewijs. Ze moeten wel binnen de doelgroep vallen die minister Cora van Nieuwenhuizen heeft geformuleerd.

Maar de politie laat weten dat ze pas de coulance-regeling gaat handhaven zodra deze is ingevoerd. Dus als de politie nu een bestuurder aantreft met een verlopen rijbewijs, is diegene hoe dan ook strafbaar. Kortom: waar een verzekeraar een oogje toeknijpt, doet de politie dat niet.

Voorkeursbehandeling

Inmiddels heeft Frans Corstens, na een brief te hebben gestuurd aan de Raad van Toezicht van het CBR, een toezegging gekregen dat zijn rijbewijs wordt verlengd. "Terwijl ik twintig weken helemaal niets gehoord heb. Als je maar een brief schrijft, dan komt alles in orde. Dat vond ik toch een punt van positieve discriminatie." Ook de Nationale ombudsman zegt te zien dat gedupeerden die de pers opzoeken of via de ouderenbond druk zetten, voorrang krijgen.

Corstens: "Ik ben nog steeds zeer boos. Ik vind dat een overheidsorgaan niet op deze manier met zijn burgers kan omgaan."

Intussen is het CBR onder verscherpt toezicht gezet van de minister; haar departement heeft dagelijks contact met het bureau. Het CBR hoopt de achterstanden bij de gezondheidsverklaringen te kunnen wegwerken met een nieuw computersysteem dat de informatie-uitwisseling met artsen moet versnellen. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar meer keuringsartsen.